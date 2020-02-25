بالفيديو.. المختطف يوسف العماري يصف مشاعره بعد لقائه بأسرته لأول مرة بعد 24 عاماً

وصف الشاب يوسف العماري، الذي اختطف قبل 24 عاماً على يد سيدة متهمة بخطفه مع آخرين، مشاعره بعد لقائه بوالده وشقيقه وذويه للمرة الأولى، بعد أن عاش مختطفاً وبعيداً عن أهله الحقيقيين كل هذه الفترة.
وقال العماري في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه كان يشعر بالصدمة في البداية عندما علم بأن له أهلاً غير الذين يعيش معهم، وساعده على تخطي تلك الصدمة شقيقه الأكبر من السيدة التي عاش معها طيلة هذه السنوات.
وأضاف أن أول مَن قابله هو والده ثم خاله وأشقاؤه ولم يكن مصدقاً أنه بين ذويه، وكان يشعر بأنه في حلم، مبيناً أنه شعور غريب بأن تعيش عمرك كله ثم تكتشف أن لك عائلة كبيرة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال والد العماري إنه كان جالساً في سيارته ينتظر خروج ابنه من المدرسة وعلم وقتها بأن التحاليل أثبتت صحة نسب يوسف إليه، مضيفاً أنه تأثر كثيراً لدرجة أنه لم يستطع النزول من السيارة، حتى حضر ابنه وطرق زجاج السيارة لفترة طويلة دون أن ينتبه له.
فيديو | #يوسف_العماري ووالده وأخيه لـ #الإخبارية: بعد غياب 24 عاما.. مشاعرنا لا توصف pic.twitter.com/AYqooOcuMu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠