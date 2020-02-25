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أخبار محلية > رئيس أرامكو يوضح حجم تأثير “كورونا” على طلب النفط
25/02/2020   10:40 ص

رئيس أرامكو يوضح حجم تأثير “كورونا” على طلب النفط

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أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، حجم تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي، متوقعاً أن التأثير سيكون قصير الأجل.

وقال الناصر في تصريحات أمس (الإثنين)، إنه من التوقع أن يرتفع استهلاك النفط في النصف الثاني من العام الجاري، وألا يؤثر كورونا على حجم الاستهلاك، وأن يتحسن الطلب لا سيما مع الصين.

وأضاف أن الشركة التي تعد أكبر الشركات المنتجة للنفط في العالم لم تسحب موظفيها من الصين، مؤكداً أن أطقم التسويق الرئيسية التابعة لها ظلت هناك لإدارة أنشطة الشركة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أسعار النفط قد تراجعت هذا العام مع تأثر الطلب بانتشار الفيروس في الصين المستهلك الأكبر للطاقة على مستوى العالم، واخفضت مجدداً مع استمرار ارتفاع عدد الإصـابات خارج الصين.

رئيس أرامكو يوضح حجم تأثير “كورونا” على طلب النفط

أخبار محلية
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