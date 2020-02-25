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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصناعة يوضح الهدف من تخفيض رسوم العمالة ولماذا لم يشمل المرافقين
25/02/2020   10:40 ص

بالفيديو.. وزير الصناعة يوضح الهدف من تخفيض رسوم العمالة ولماذا لم يشمل المرافقين

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أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الهدف من تخفيض رسوم العمالة في المصانع، ولماذا لم يشمل مرافقيهم، واقتصر فقط على العاملين في المصانع دون العاملين في شركات التوزيع.

وقال الخريف في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهدف من قرار تخفيض رسوم العمالة لمدة 5 سنوات هو خروج قطاع الصناعة بأدوات مستدامة، كما يستهدف أيضاً حماية وحدة الإنتاج التي يتنافس فيها المستورد.

وأضاف أن القرار لم يشمل شركات التوزيع والسائقين والعاملين في عمليات ما بعد التصنيع، لأن المنافسة فيها تكون واحدة، فالمنتج المحلي أو المستورد لا بد في النهاية أن يوزع، كما لم يشمل القرار مرافقي العامل؛ لأن التحدي في الصناعة في نوعية العمالة، فليس بالضرورة أن يكون للعامل مرافقون. وفق “أخبار 24”.

وبخصوص شركات تأجير العمالة، أشار إلى أنهم يعملون بهذا الخصوص مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأن هذه الشركات تقوم بدور ممتاز وتحل العديد من المشاكل، وهم حريصون عليها.

 

بالفيديو.. وزير الصناعة يوضح الهدف من تخفيض رسوم العمالة ولماذا لم يشمل المرافقين

أخبار محلية
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