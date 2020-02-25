هل زيت الزيتون يُغني عن استخدام أدوية السكر؟ الدكتور “النمر” يوضح

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن القول السائد بأن زيت الزيتون علاج لأمراض القلب والسكري غير صحيح علمياً، وهو ما أكدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأوضح النمر وفقاً لـ”سبق”، أن الطريقة المثلى لعلاج السكري هي الحمية الغذائية والرياضة واستخدام الأدوية، مشيراً إلى أن الزيوت النباتية الغنية بحمض “الاوليك” أكثر من 70 % لا يمنع استخدامها وذلك حسب رأى الطبيب المعالج لحالة المريض.
وأضاف أن حمض “الاوليك” يوجد في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات والحليب والأفوكادو وزيتي الكانولا ودوار الشمس وليس محصوراً في زيت الزيتون فقط.
جاء ذلك رداً على مقطع فيديو متداول يُفيد بأن تناول 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون على الريق يومياً تُخفض نسبة السكر في الدم.