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اخبار رياضية > عبدالله بن مساعد: هدفي تأهل شيفيلد يونايتد لدوري الأبطال.. وهذا موقفي من الاستثمار في الهلال
25/02/2020   10:35 ص

عبدالله بن مساعد: هدفي تأهل شيفيلد يونايتد لدوري الأبطال.. وهذا موقفي من الاستثمار في الهلال

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قال الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، إن هدفه الذي وضعه نصب عينيه مع الفريق هو أن يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، مبيناً أنه يعتبر الدوري الإنجليزي هو الأصعب عالمياً.

وأضاف الأمير عبدالله وفقاً لـ “سبق”، أنه يستهدف من شرائه نادي الهلال يونايتد في الإمارات أن يكون منجماً للمواهب، مشيراً إلى أنه اختار هذا الاسم لحبه الكبير لنادي الهلال السعودي.

وعن موقفه من الاستثمار في الهلال مستقبلاً، أكد أنه لو فتح المجال لخصخصة الأندية فسيكون هو خياره الأول، مشدداً على أنه لا يمكن أن يستثمر في ناد آخر غير الهلال.

يذكر أن نادي شيفيلد يونايتد يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا المركز يؤهله للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل، والذي يتأهل له أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع.

عبدالله بن مساعد: هدفي تأهل شيفيلد يونايتد لدوري الأبطال.. وهذا موقفي من الاستثمار في الهلال

اخبار رياضية
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