بالفيديو.. أمين “اتحاد القدم” يوضح مصير مباراتي النصر والتعاون القادمتين في دوري أبطال آسيا

كشف أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي إبراهيم القاسم، عن المصير المحتمل لمباراتي النصر والتعاون القادمتين في دوري أبطال آسيا، أمام كل من بيرسبوليس وأصفهان الإيرانيين.
وأوضح القاسم في مداخلة لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، أن الوضع أصبح صعباً للغاية بعد انتشار فيروس كورونا في إيران وامتداده للبحرين والكويت، واعتذار الأخيرتين عن استضافة مباريات فرق الأندية.
وأضاف أنهم تواصلوا مع الاتحاد الآسيوي وأصبح هناك خياران؛ إما تأجيل المباراتين إلى منتصف شهر مايو المقبل وبحث الوضع في ذلك الوقت، أو نقلهما إلى دولة أخرى محايدة، مشيراً إلى أن هناك دولاً تمنع حالياً استضافة الفرق الإيرانية، وهناك دول ستمنع مستقبلاً، لكن لا يزال هناك دول تسمح باستضافة فرق إيران.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة الأمر مع ناديي النصر والتعاون وأبديا رغبة في تأجيل المباراتين؛ حيث يريان أن الوضع لا يسمح بإقامتهما، والاتحاد السعودي يدعم موقفهما وسيتحدد مصير المباراتين اليوم (الثلاثاء). وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مباراتي النصر والتعاون من المقرر لعبهما يوم الثالث من مارس المقبل، وكان الاتحاد البحريني قد أرسل خطاباً لنظيره السعودي يعتذر فيه عن استضافة مباريات الفرق السعودية أمام الفرق الإيرانية بسبب فيروس كورونا.
#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم – أمين عام اتحاد الكرة السعودي: بعد التواصل مع الاتحاد الآسيوي هناك خيارين إما بتأجيل مباراتي #النصر و #التعاون إلى منتصف شهر مايو أو نقلها إلى ملاعب أخرى محايدة.. #النصر و #التعاون طالبا بتأجيل المباراتين وغدًا سيتم الإعلان..#SBC pic.twitter.com/lCQutg9Stm
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠