“الفريدي” يكشف سبب انتقاله لمليلة الإسباني.. ولماذا رفض عروضًا محلية

كشف لاعب النصر السابق، أحمد الفريدي، أن سبب ابتعاده عن كرة القدم خلال الشهور الماضية بعد رحيله عن النصر، يعود لانشغاله بتجارته وأموره الخاصة، مبينًا أنه تلقى عدة عروض من أندية محلية وخارجية.
وأضاف الفريدي في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”، أنه فكر في الاعتزال بعد ترك النصر، إلا أنه أعاد التفكير ووجد أنه لم يقدم كل ما عنده بعد، لذلك قَبِل العرض الأخير ووقع مع نادي مليلة الذي يشارك بدوري الدرجة الثانية الإسباني، لمدة موسم ونصف.
وتابع أن فترة التوقف أدت لزيادة وزنه، رغم أنه تلقى خلال فترة الانتقالات الشتوية عروضاً من أندية سعودية وأخرى برتغالية وإسبانية وبلغارية، إلا أن هذه العروض جاءت في فترة لم يكن يفكر فيها بالعودة للملاعب. وفق “أخبار 24”.
وأكد الفريدي، أنه اختار الانضمام لنادي مليلة الإسباني حتى لا يعود لمرحلة الشك التي دخل فيها بعد رحيله من النصر، وأنه سيبذل قصارى جهده ليعود إلى مستواه مرة أخرى.