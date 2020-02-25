وزير الصناعة: القطاع الصناعي استفاد من الرؤية ويخلق سنوياً 50 ألف وظيفة مباشرة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن رؤية المملكة 2030 تستهدف مضاعفة نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأوضح، في لقاء ببرنامج “في الصورة “على قناة “روتانا خليجية”، أن القطاع الصناعي يشارك في الناتج المحلي حاليا بنحو 300 مليار ريال، أي بنسبة 9%.
وأضاف أن الرؤية تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى أكثر من 700 مليار ريال بحلول عام 2030، أي بنسبة 15% من الناتج المحلي.
وأكد الوزير أن قطاعي الصناعة والتعدين من أكثر القطاعات المستفيدة من رؤية المملكة 2030، بسبب ما توفره الرؤية من تصور استراتيجي بعيد المدى يمنح المستثمرين ثقة كبيرة في القطاعين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يطمح لإصلاح الوضع الحالي لقطاعي الصناعة والتعدين، والحفاظ على المكتسبات المتحققة لهما، إضافة إلى إعادة هيكلة الممكنات المالية والتشريعية المتاحة لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين وخلق عملية الاستدامة للمنجزات.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة يمكن أن يوفر سنويا 50 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى الوظائف غير المباشرة التي تتوفر بصورة تلقائية عبر سلسلة العمليات التالية للتصنيع.
#فيديو#المديفر يسأل معالي وزير الصناعة #بندر_الخريف: ما هو مشروعك لتطوير الصناعة السعودية؟#وزير_الصناعة_في_الصورة pic.twitter.com/DVT2IJ6Rf5
— في الصورة (@Fealsora) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
#وزير_الصناعة_في_الصورة
القطاع الصناعي يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام، لكن التوظيف غير المباشر أكبر.. pic.twitter.com/WjjmcwYN8M
— في الصورة (@Fealsora) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
معالي #وزير_الصناعة_في_الصورة
نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 مليار، وزيادة عدد القوى العاملة إلى مليار و400 مليون. pic.twitter.com/qEBnaeYuGz
— في الصورة (@Fealsora) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠