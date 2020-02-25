بالفيديو.. سائق خاطفة الأطفال بالدمام يتحدث عن علاقته بالأسرة وما يعرفه عن الأبناء

تحدث سائق السيدة المتهمة بخطف الأطفال الثلاثة في الدمام، والمطلوب للتحقيق في القضية، عن علاقته بالخاطفة وما يعرفه عن الثلاثة المختطفين.
وقال السائق، وهو يمني الجنسية وأب لأربعة أطفال، إنه كان يقوم فقط بإيصال السيدة والأبناء إلى الأماكن التي يريدونها، وكان يبيت مع نايف وعلي ويجالسهما ويذهب معهما للصلاة ويعتبرهما مثل أصدقائه.
وأضاف أنه يعمل لدى السيدة منذ 12 عاماً، وأنه لا يعرف أن الأبناء كانوا مختطفين، بل كان يعتقد أنهم أبناء السيدة بسبب ما يراه من تعاملها معهم.
فيما ذكرت قناة “الإخبارية” نقلاً عن مصادر أن ما قاله السائق غير صحيح، وأنه يعمل لدى السيدة منذ 17 عاماً، وأن هناك معلومات تشير إلى أنه زوجها وليس سائقها. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن السائق كان متابعا من قبل الجهات الأمنية، وألقي القبض عليه مساء اليوم.
فيديو عاجل | #الإخبارية تلتقي الشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف قبل ساعة من إلقاء القبض عليه pic.twitter.com/8NXMGfJpiC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠