وزير الصناعة: ولي العهد سألني شماغك وين مصنوع.. وهذه الرسالة التي فهمتها من السؤال

كشف وزير الصناعة بندر الخريف عن سؤال وجّهه له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء تواجدهما في سباق “فورميلا إي” الدرعية في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن هناك رسالة فهمها من خلال هذا السؤال.
وقال الوزير الخريف، خلال لقائه في برنامج “في الصورة”، خلال حديثه عن صورة التُقطت له مع ولي العهد أثناء حضورهما السباق، إن ولي العهد التفت إليه وسأله فجأة: “بندر، شماغك وين مصنوع؟”.
وأضاف الخريف: “إن جاوبت وقلت سعودي وأنا غير متأكد فسأقع في مأزق، ونفس الشيء إذا قلت إنه غير سعودي، فقلت إن شاء الله سعودي”.
وتابع بأن سؤال ولي العهد كان يحمل رسالة واضحة، جعلته يفكر كيف أننا نتحدث عن المحتوى المحلي في القطاعات والمشتريات الحكومية والشركات الكبرى، وننسى أنفسنا عند شراء البضائع والمواد الاستهلاكية ولا نضع المنتج السعودي في الأولوية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الخريف أنه لا توجد دولة نجحت في الصناعة إلا وكانت قوية في الداخل ولديها اعتزاز بمنتجاتها المحلية، إذ لا يمكن أن نسوق منتجاً للآخرين ونحن غير مقتنعين به.
معالي #وزير_الصناعة_في_الصورة
سمو ولي العهد سألني في الدرعية: شماغك وين مصنوع؟ فوصلتني رسالته بأهمية اعتزاز المواطن بالصناعة السعودية، ودعم المنتج السعودي.. pic.twitter.com/5tg1umExqc
— في الصورة (@Fealsora) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠