تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة حول انتقال وعلاج “كورونا” المستجد والوقاية منه

هناك العديد من المفاهيم المغلوطة لطرق انتقال فيروس كورونا المستجد “nCov-2019″، وطرق الحماية منه والتخلص منه، إلا أن منظمة الصحة العالمية نشرت تصحيحا لهذه المفاهيم، مبينة طرق انتقال الفيروس وطرق الوقاية منه.
إليك بعض المفاهيم المغلوطة المتداولة، والتي أوضحت منظمة الصحة العالمية حقيقتها:
فيروس “كورونا” لا يموت بالبرد والثلج، كما يعتقد البعض.
الكوكايين لا يمنع من الإصابة بـ”كورونا”.
انتقال فيروس “كورونا” عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان ضعيف جداً.
الزعم بأن فيروس “كورونا” ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار غير صحيح، بل لا ينتقل لمسافة أكثر من متر واحد.
مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض ليست فعّالة في القضاء على فيروس “كورونا”.
ليس صحيحاً أن مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية تقضي على فيروس “كورونا”.
لا ينبغي إعادة استخدام الكمامات من فئة “N95” إذا كنت تخالط مريضاً بـ”كورونا”، كونها تصبح ملوثة.
ليس صحيحاً أن رش الجسم بالكحول يساعد في القضاء على فيروس “كورونا” المستجد.
تسلم الطرود القادمة من الصين لا يعرّض للإصابة بخطر فيروس “كورونا” المستجد كما يُعتقد.
لا توجد أدلة على أن الحيوانات الأليفة بالمنازل تنقل فيروس “كورونا” للإنسان.
لا توفر اللقاحات المضادة لالتهاب الرئوي الحماية من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
لا يوجد أي دليل على أن غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.
لا دليل على أن تناول الثوم يحمي من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
ليس صحيحاً أن وضع زيت السمسم على الجسم يمنع دخول فيروس “كورونا” إلى الجسم.
جميع الأشخاص، كبارا وصغارا، معرضون للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
المضادات الحيوية لا تقي من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
حتى الآن لا يوجد دواء محدد للعلاج من مرض “كورونا” المستجد.
وفق “أخبار 24”.