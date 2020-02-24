“الصحة” ترد على الرسالة التي تحذر من الأكل والطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد

نفت وزارة الصحة علاقتها بالرسالة المتداولة التي تتضمن التحذير من الأكل والطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأهابت الوزارة بالجميع التواصل معها في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الإشاعات.
وكانت الوزارة أكدت أن “كورونا” الجديد شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، ويجب للوقاية منه الاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أي أعراض تنفسية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات كفيلة بالحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر، داعيةً للتواصل معها على الرقم 937 للإجابة عن أي استفسارات بشأنه.