رئيسة هيئة الموسيقى: العام القادم سيشهد إقرار تدريس الموسيقى في بعض المدارس

قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الموسيقى، جهاد الخالدي، إن العام الدراسي القادم سيشهد إقرار تدريس الموسيقى في بعض المدارس.
وأضافت، في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية”، أن البداية ستكون في بعض مدارس رياض الأطفال وبعض المدارس الابتدائية.
وأوضحت أن اختيار مدارس محددة سببه عدم وجود كوادر كافية للتدريس.
وأفادت بأن الأطفال الذين سيتلقون دروس الموسيقى سيتعلمون أولا كيفية الأداء الجماعي، أو الكورال، لتنمية إحساسهم بالألحان. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة التعليم وبعض الجامعات لتأهيل معلمين يتولون تدريس الموسيقى قبل بداية العام الدراسي، كما ستسعى الهيئة إلى افتتاح أقسام متخصصة لتخريج متخصصين.
أ. #جهاد_الخالدي الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الموسيقى:
تدريبس الموسيقى في مدارس رياض الأطفال سوف يبدأ بفصول تعليم الغناء الجماعي (الكورال)..#برنامج_ياهلا#خليجية@CEOMusicKSA pic.twitter.com/eMH1xZwpt6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
أ. #جهاد_الخالدي:
– الموسيقى سوف تدرس في مدارس رياض الأطفال بدءا من العام الدراسي القادم.
– سوف يتم تدريب مجموعة من الشباب السعودي خلال هذه الفترة وتأهيلهم للعمل في تدريس الأطفال.
– سوف يتم إضافة أقسام متخصصة في الجامعات السعودية لتخريج مدرسي الموسيقى.#نامج_ياهلا@CEOMusicKSA pic.twitter.com/WAjscvgi3u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠