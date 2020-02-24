“الأرصاد”: أمطار رعدية وتساقط البرد على عدد من المناطق غداً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدد من مناطق ومدن المملكة، غداً الثلاثاء.
وذكرت “الأرصاد” أن هذه المناطق والمدن هي تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة.
فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات مكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة، وأجزاء من الرياض.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار، الذي قد يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. وفق “أخبار 24”.