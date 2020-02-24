دشن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، مساء اليوم الاثنين، أول دوري لكرة القدم النسائية في المملكة بالعاصمة الرياض.
وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد شيماء الحصيني، خلال حفل التدشين، إن الدوري النسائي مرّ بعدة مراحل، منها إتاحة الفرصة للسيدات بالتدريب وتزويد المرأة بمهارات جديدة، وإقامة العديد من ورش العمل وتوفير فرص القيادة في مجال الرياضة.
وأضافت أنهم في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ملتزمون بوضع المرأة في مقدمة اهتماماتهم لتنمية مجتمع صحي، معبرة عن أملها في أن يلقى هذا الدوري النجاح المطلوب.
من جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إن لديهم برامج لتدريب العنصر النسائي ليكنّ مدربات وحكاما لدعم الدوري، مشيراً إلى أن كل شيء في هذا الدوري سيكون متماشياً مع المجتمع.
وفق “أخبار 24”.