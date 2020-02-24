مصادر: وافد كان يقيم مع المتهمة بالخطف في مسكنها لمدة 20 عاماً.. ووالدة أحد المختطفين تتعرف عليها

كشفت قناة “الإخبارية” تفاصيل مثيرة حول السيدة التي اختطفت ثلاثة أطفال بالدمام قبل 20 عاماً، والمحتجزة حالياً لدى الجهات الأمنية.
وقالت القناة إن هناك رجلاً من جنسية غير عربية كان يعيش مع المرأة المتهمة بالخطف لنحو 20 عاماً في مسكنها، مشيرة إلى أنه لاذ بالفرار قبل القبض على المرأة بأيام.
وأضافت، نقلاً عن مراسلها، أن هناك أقاويل تتردد بأن الرجل كان متزوجاً بها بعقد عُرفي.
وأبانت أن الجهات الأمنية علمت بأمر هذا الرجل الخمسيني، وتسعى للقبض عليه قبل فراره، لافتة إلى أن القبض عليه قد يساعد في العثور على المختطف نسيم حبتور. وفق “أخبار 24”.
ونقلت القناة عن مصادر أن الجهات الأمنية استدعت والدة أحد المختطفين للتعرف على هوية المتهمة بالخطف، مشيرة إلى أن الأم تعرفت على السيدة فور رؤيتها، وأكدت أنها من اختطفت ابنها قبل 20 عاماً.