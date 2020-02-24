سفارة المملكة بالكويت تطمئن على المواطن المصاب بفيروس “كورونا الجديد” وتؤكد استقرار حالته

أكدت سفارة المملكة في الكويت أن حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس (كورونا) في دولة الكويت مستقرة، ولا يوجد هناك أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.
وأوضحت السفارة أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة هناك على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.
وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة.وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد الإيرانية أظهرت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19، إحداها لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 سنة.