قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس (الأحد) بزيارة لمدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بطلقة نارية أثناء متابعة القبض على أحد المطلوبين في حي طيبة بالمدينة، الجمعة الماضية.
وثمن الأمير شجاعة العقيد الغامدي وزملائه في التصدي للجناة، مؤكداً أن ما يقوم به رجال الأمن في تأدية مهماتهم ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأكيد الأمن والأمان الذي ينعم به المواطن والمقيم على أرض المملكة.
ورافقه خلال الزيارة، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.