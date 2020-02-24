تمكنت شرطة محافظة طبرجل، من إيقاف قائد مركبة كان يقود وهو في حالة غير متزنة وتَعَمّد صدم إحدى المركبات.
وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن دوريات الشرطة بمحافظة طبرجل، أثناء أدائها مهماتها اليومية، رصدت قائد مركبة يقودها بحالة غير متزنة.
وأضاف أنه قاوم رجال الأمن عند محاولة استيقافه وتعمد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق ما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.
وذكر أنه بالقبض عليه اتضح أنه كان في حالة انفعال شديد ويعاني اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط قائد المركبة من قبل الدوريات الأمنية بالقوة الجبرية.
وفق “أخبار 24”.