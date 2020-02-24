أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 1.6مليون قرص إمفيتامين مخدر، داخل إرسالية بودرة غراء، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المخدرات.
وقال المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، إن الكمية المضبوطة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين؛ مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية، وآخران من القبائل النازحة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.
#مكافحة_المخدرات بمنطقة الرياض تحبط محاولة تهريب (1.608.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة إحترافية داخل عبوات بودرة غراء . pic.twitter.com/3O15psR26T
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.