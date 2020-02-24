وقّعت وزارة المالية، ممثلة في صندوق دعم المشاريع، 3 مذكرات تفاهم لتفعيل حزم تمويل المشاريع، مع كل من، (البنك السعودي الفرنسي، وبنك سامبا، وبنك الرياض).
وجاء التوقيع عبر جناح الوزارة المشارك بالمعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2020م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.
وأوضح رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، فهد السيف، أن الوزارة تستهدف من خلال توقيع مثل هذه المذكرات زيادة مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض.
وفق “أخبار 24”.