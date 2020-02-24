وقّعت وزارة المالية، ممثلة في صندوق دعم المشاريع، 3 ‏مذكرات تفاهم لتفعيل حزم تمويل المشاريع، مع كل من، (البنك ‏السعودي الفرنسي، وبنك سامبا، وبنك الرياض).‏

وجاء التوقيع عبر جناح الوزارة المشارك بالمعرض المصاحب ‏لملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2020م، في ‏مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض‎.‎

وأوضح رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، فهد السيف، ‏أن الوزارة تستهدف من خلال توقيع مثل هذه المذكرات زيادة ‏مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض للمشاريع في القطاعات ‏ذات الأولوية، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم ‏القروض. ‏

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وفق “أخبار 24”.