“كورونا” من زاوية مختلفة.. 82% من المصابين تعافوا أو لديهم أعراض بسيطة

رغم حالة الهلع التي تصيب العديد من دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في دول آسيوية وأوروبية، وأخيرًا عربية، إلا أن أحدث الإحصائيات تظهر نسبة شفاء عالية من المرض، مقابل نسبة منخفضة للوفيات، إذا ما قُورنت بالعدد الإجمالي للإصابات.
فقد أظهر المؤشر العالمي الخاص برصد انتشار فيروس كورونا، أن عدد مَن تم شفاؤهم بلغ نحو 25.3 ألف شخص حتى هذه اللحظة، رغم أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى أمس بلغ نحو 79.7 ألف إصابة، أي أن نسبة الشفاء الكامل بلغت 32%.
كما بيَّن أن إجمالي الحالات ذات الأعراض البسيطة تجاوز 40 ألفًا بما نسبته 50%، إضافةً إلى 11.5 ألف حالة بأعراض شديدة بنسبة 14% فقط، وهو ما يعطى أملًا كبيرًا في شفاء المصابين.
وكشف المؤشر عن أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 2.6 ألف إصابة، أي بما نسبته 3.3% فقط من إجمالي حالات الإصابة، معظمهم من كبار السن، وخاصة من يعانون أمراضاً مزمنة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع مختصون بدء انحسار المرض خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء الدخول في أشهر الصيف. كما عبرت منظمة الصحة العالمية عن تفاؤلها بانخفاض حالات الإصابة بالمرض في الصين.
وتتصدر الصين قائمة الدول المصابة بـ77.3 ألف إصابة مؤكدة، تلتها كوريا الجنوبية بـ 833 حالة، ثم المتواجدون على متن السفينة ”دياموند برنسيس” بـ691، وإيطاليا 217، واليابان 146 إصابة.