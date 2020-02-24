أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، اليوم (الإثنين)، صدور الأمر السامي بالموافقة على اللائحة الجديدة للتصرف بالعقارات البلدية.
وأوضح القصبي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بالرياض، أنه سيتم تأهيل المستثمر ورفع مدة التأجير لتصل إلى 50 عاما في المشاريع الكبرى، مبينا أنه يجوز للأمانات ووزارة البلديات أن تدخل شريكًا بعدة نماذج من غير تأجير الأرض.
وأشار إلى أن من يملك عقداً مع البلديات للاستثمار في موقع، سواء منتجعات، أو مصانع، أو مدن ترفيهية، أو صالات أفراح، أو مراكز رياضية، أو محلات تجارية، وغيرها، يحق له تمديد العقد 25 عاما، مبيناً أن التمديد سيكون له الأولوية عملاً بمبدأ حق الشفعة، وأنه سيعاد تقييم قيمة العقار بشكل عادل من خلال لجنة مختصة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن فترات السماح للمستثمرين ستكون مرتبطة بحجم الاستثمار الموضوع في الأرض، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطوير دور البلديات وتحسين اللوائح والاشتراكات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وسيظهر ذلك خلال الأسابيع القادمة.