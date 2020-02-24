نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏”الشورى” يطالب “الزكاة والدخل” بإيقاف الغرامات المسجلة على ‏بائعي العقارات
24/02/2020   5:43 م

‏”الشورى” يطالب “الزكاة والدخل” بإيقاف الغرامات المسجلة على ‏بائعي العقارات

+ = -
833

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم (الإثنين)، الهيئة ‏العامة للزكاة والدخل، بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق ‏بائع العقار من الأفراد، بما فيهم مَن صدر بحقهم غرامات ‏التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى حين تطبيق النظام ‏الآلي لتحصيل الضريبة‎.‎

ودعا في قراره إلى إيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات، يمكن ‏من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، مع ‏وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتها ‏المحاسبية والمالية‎.‎

وأوصى المجلس هيئة الزكاة بعمل دراسة مع الجهات ذات العلاقة حول ‏أثر توقيع اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي على حجم تدفق ‏الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين ‏من هذه الاتفاقيات‎ . وفق “أخبار 24”.‎

‏”الشورى” يطالب “الزكاة والدخل” بإيقاف الغرامات المسجلة على ‏بائعي العقارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089337.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.