أطلقت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية، خدمة إلكترونية جديدة لمنسوبيها من العسكريين، وذلك للتقديم على إسكان الوزارة عبر الموقع الداخلي.
وأوضحت الوزارة أنه لا بد من توفر اسم مستخدم على شبكة الحرس الوطني الداخلية، وتحديث رقم الجوال بالنظام للاستفادة من الخدمة.
وبيَّنت أن أولى الخطوات للتقديم الإلكتروني هي الدخول على الموقع الداخلي، والضغط على أيقونة الإسكان، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة، حيث سيصل الطلب مباشرةً لوزارة الإسكان، والتحقق من دقة البيانات، وإشعار المستفيد بتسلم طلبه.
وفق “أخبار 24”.