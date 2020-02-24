أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، أنه من بداية من العام الجاري 2020، تمت إضافة معيار “حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الخطف والاستبدال” ضمن برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (أمان).
وجاءت خطوة المركز بإضافة هذا المعيار بهدف حماية المواليد في المستشفيات من عمليات الخطف والاستبدال.
يذكر أنه تم الكشف مؤخراً عن قضية المواليد المختطفين قبل أكثر من 20 عاما بمدينة الدمام، حيث تم لم شملهم بذويهم بعد ضبط المرأة المسؤولة عن اختطافهم من المستشفى بعد ولادتهم مباشرة.
وفق “أخبار 24”.