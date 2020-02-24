«المنشطات» تفحص حمدالله وبيتروس

يستأنف النصر تدريباته مساء اليوم (الاثنين) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون أمس (الأحد) والتي أعقبت مواجهة الحزم في الرس ونجح فيها «العالمي» بالانتصار بنتيجة 2 – صفر، وسيبدأ المدرب البرتغالي روي فيتوريا في إعداد فريقه لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة الـ20 مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وسيعقد المدرب فيتوريا اجتماعاً فنياً باللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية، فيما اطمأن الجهاز الطبي بالفريق على الوضع الصحي للمدافع عبدالرحمن العبيد ولاعب منتصف الميدان المغربي نورالدين امرابط، إذ تعرض الأول لإصابة في الشوط الأول من مواجهة الحزم، وأكد الجهاز الطبي على أن إصابتهما لا تدعوا للقلق وأنها مجرد كدمات لن تعيقهم عن المشاركة أمام الأهلي، في الوقت الذي بارك رئيس النصر الدكتور صفوان السويكت والمشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي للاعبين هذا الانتصار، وقدموا مكافآت مالية.
من جانب آخر خضع لاعب منتصف الميدان البرازيلي بيتروس ماتيوس والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى فحص لجنة المنشطات بعد مباراة الحزم بعدما وقعت القرعة عليهما. وفق “الرياض”.
وتقرر أن يقود مواجهة النصر والأهلي طاقم تحكيم أجنبي بطلب سابق من إدارة النصر.
إلى ذلك أكملت الإدارة القانونية بالنصر الإجراءات الخاصة بالرفع فيها للجهات المختصة، بعد التصريحات التي أعقبت مواجهة الشباب.