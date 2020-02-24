أندية برازيلية وآسيوية تتسابق على توقيع إدواردو

قالت مصادر مطلعة ، إن هذا الموسم قد يكون الأخير للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، مع الهلال، الذي تلقى عدة عروض احترافية من أندية آسيوية وبرازيلية.
وتبقى على نهاية عقد اللاعب الحالي 5 أشهر، ويتجه للاكتفاء بـ5 سنوات قضاها مع الهلال منذ انتقاله في منتصف 2015.
وانهالت العروض على اللاعب من عدة أندية آسيوية وبرازيلية، أكثرها جدية نادي جريميو البرازيلي، وينتظر أن يصل مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال اللاعب إلى الرياض، هذا الأسبوع، للاجتماع باللاعب، ومناقشة العروض المقدمة ومستقبله مع الهلال.
وتشير مصادر هلالية إلى وجود توجه هلالي، بالاتفاق مع اللاعب، لتمديد عقده لموسم، حتى يستفيد من انتقاله مالياً كبادرة وفاء من اللاعب تجاه ناديه، أسوة بما فعل المحترف الروماني ميريل رادوي، قبل انتقاله لنادي العين الإماراتي مطلع موسم 2012. وفق لـ«الشرق الأوسط».
من جانب آخر، يعاود لاعبو الفريق تدريباتهم مساء اليوم استعداداً لمواجهة التعاون، مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد الراحة التي منحت للاعبين، أمس الأحد، التي أعقبت مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.