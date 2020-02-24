3 شركات تهدد الهلال

كشفت مصادر خاصة، عن أن جامعة الملك سعود ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة مناقصة استثمارية لملعب كرة القدم الذي يحتضن مواجهات الهلال، بعد نهاية العقد بينها وبين شركة “صلة” المسوق الحصري للملعب خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن شركة “إعمار” الراعي الرسمي للنادي العاصمي، ستدخل المنافسة على مناقصة الملعب بغية الاستثمار فيه، إضافة إلى شركتي “المملكة القابضة”، و”صلة” الرياضية اللتين ترغبان في كسب المناقصة.
ومن جانب آخر، أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن الإدارتين الفنية في الهيئة العامة للرياضة وجامعة الملك عبد العزيز في جدة تدرسان زيادة سعة ملعب جامعة الملك عبدالعزيز قبل اعتماده رسميًا لاحتضان مباريات فريقي الاتحاد والأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الهيئة العامة للرياضة بدأت بالجوانب الفنية بالتعاون مع الإدارة الهندسية في جامعة الملك عبد العزيز بهدف الوصول إلى تقرير متكامل حتى يتم العمل الفعلي في زيادة السعة خلال الشهرين المقبلين، مشيرةً إلى أن الهيئة ستبرم اتفاقية مع الجامعة للعب مباريات الأهلي والاتحاد، مع استمرار فعاليات وأنشطة الجامعة وفق اتفاق بين الطرفين.