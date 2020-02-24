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اخبار رياضية > رسميًا.. الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري بإجماع مجلس الإدارة
24/02/2020   1:10 م

رسميًا.. الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري بإجماع مجلس الإدارة

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسميًا، عدم استكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذكر موقع الزمالك الرسمي أن مجلس الإدارة يعلن عدم استكمال بطولة الدوري المصري، في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قررت على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وزميله عبد الله جمعة مباراتين وإمام عاشور إلى نهاية الموسم، ومنع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء من المشاركة في أي نشاط كرة قدم لمدة 3 مباريات. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري بإجماع مجلس الإدارة

اخبار رياضية
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