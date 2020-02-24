بالفيديو.. المولد يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب عقب فترة تأهيل في فرنسا

أكد لاعب نادي الاتحاد، فهد المولد، أنه سينخرط في التدريبات الجماعية للفريق في شهر مارس المقبل، استعداداً للعودة إلى المباريات خلال شهر مايو، بعد انتهاء عقوبة إيقافه.
ولفت المولد خلال مقابلة مع برنامج “الدوري مع وليد”، إلى أنه فضَّل الخضوع لفترة تأهيل في فرنسا، حتى يعود بشكل أقوى إلى الملاعب بعد فترة إيقافه.
وأضاف أن أول مباراة سيخوضها ستكون أمام فريق النصر، ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقرر إقامتها يوم 12 مايو المقبل.
وطالب المولد جماهير الفريق بالوقوف إلى جواره خلال المرحلة المقبلة، مستبعدًا أن يكون غيابه سببًا في تراجع مستوى فريقه هذا الموسم. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت نهاية الموسم الماضي إيقاف فهد المولد لمدة عام، بسبب تعاطي المنشطات، حيث تنتهي مدة العقوية في شهر مايو المقبل
#الدوري_مع_وليد | فهد المولد – لاعب #الاتحاد: عودتي ستكون أمام #النصر في ملعب الجوهرة بالدوري.#SBC pic.twitter.com/Z1R41MFzBW
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 23, 2020