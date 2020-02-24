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اخبار رياضية > بالفيديو.. المولد يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب عقب فترة تأهيل في فرنسا
24/02/2020   1:08 م

بالفيديو.. المولد يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب عقب فترة تأهيل في فرنسا

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أكد لاعب نادي الاتحاد، فهد المولد، أنه سينخرط في التدريبات الجماعية ‏للفريق في شهر مارس المقبل، استعداداً للعودة إلى المباريات خلال شهر ‏مايو، بعد انتهاء عقوبة إيقافه‎.‎

ولفت المولد خلال مقابلة مع برنامج “الدوري مع وليد”، إلى أنه فضَّل الخضوع ‏لفترة تأهيل في فرنسا، حتى يعود بشكل أقوى إلى الملاعب بعد فترة إيقافه‏‏.‏

وأضاف أن أول مباراة سيخوضها ستكون أمام فريق النصر، ضمن ‏ الجولة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ‏والمقرر إقامتها يوم 12 مايو المقبل‎.‎

وطالب المولد جماهير الفريق بالوقوف إلى جواره خلال المرحلة المقبلة، ‏مستبعدًا أن يكون غيابه سببًا في تراجع مستوى فريقه هذا الموسم.‏ وفق “أخبار 24”.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت نهاية الموسم الماضي إيقاف فهد المولد لمدة عام، ‏بسبب تعاطي المنشطات، حيث تنتهي مدة العقوية في شهر مايو المقبل‎

بالفيديو.. المولد يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب عقب فترة تأهيل في فرنسا

اخبار رياضية
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