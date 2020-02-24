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أخبار محلية > المسند: حالة عدم استقرار جوي تشتد غدًا نتيجة تصارع كتلتين هوائيتين فوق المملكة
24/02/2020   1:06 م

المسند: حالة عدم استقرار جوي تشتد غدًا نتيجة تصارع كتلتين هوائيتين فوق المملكة

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توقع المختص في المناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة لتصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة، ما يتسبب في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

كما توقع المسند، استمرار درجة الحرارة في الارتفاع اليوم (الإثنين)، بينما تزداد حالة عدم الاستقرار الجوي عنفاً يوم غدٍ الثلاثاء، متوقعاً هطول أمطار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل والقصيم، والحدود الشمالية.

وحول تساقط الثلوج، توقع أن تتساقط ندف الثلوج مساء اليوم على قمم جبال اللوز شمال غرب تبوك، وأن ينخفض خط الثلج فوق منطقة تبوك إلى نحو 2000 متر. وفق “أخبار 24”.

ونصح أستاذ المناخ في جامعة القصيم، المواطنين والمقيمين، الذين بدأوا في ارتداء اللبس الربيعي بالعودة للملابس الشتوية.

المسند: حالة عدم استقرار جوي تشتد غدًا نتيجة تصارع كتلتين هوائيتين فوق المملكة

أخبار محلية
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