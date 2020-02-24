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أخبار محلية > أمانة مكة: الانتهاء من دراسة تخصيص مسارات ‏للدراجات الهوائية وفي انتظار الموافقات الرسمية
24/02/2020   1:06 م

أمانة مكة: الانتهاء من دراسة تخصيص مسارات ‏للدراجات الهوائية وفي انتظار الموافقات الرسمية

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أكد الناطق الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد ‏سمرقندي، أنه جرى الانتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع ‏تخصيص مسارات للدراجات الهوائية آمنة بالطرق العامة بمكة ‏المكرمة.‏

وأوضح سمرقندي وفقًا لصحيفة “مكة”، أنه بمجرد الحصول على ‏موافقات الجهات المعنية، سيتم تعميد المقاول بتجهيز العلامات ‏والإشارات لوضعها في أماكنها المدروسة في أقرب وقت‎.

واقترح عدد من دراجي مكة حلًا في ظل تأخر تنفيذ المسار لمدة ‏عام، وذلك بعمل مسارات للدراجات الهوائية على طريق المشاة في ‏المشاعر المقدسة، والاستفادة منه في أوقات ما بعد موسم الحج، ‏بدلا من تركه طوال العام‎.

يشار إلى أن الطريق المقترح لتطبيق مسار الدراجات الهوائية هو الإسكان بالرصيفة، بطول 2 كيلومتر، بحيث يستوعب 4000 دراج.

أمانة مكة: الانتهاء من دراسة تخصيص مسارات ‏للدراجات الهوائية وفي انتظار الموافقات الرسمية

أخبار محلية
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