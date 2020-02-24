أمانة مكة: الانتهاء من دراسة تخصيص مسارات ‏للدراجات الهوائية وفي انتظار الموافقات الرسمية

أكد الناطق الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، أنه جرى الانتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع تخصيص مسارات للدراجات الهوائية آمنة بالطرق العامة بمكة المكرمة.
وأوضح سمرقندي وفقًا لصحيفة “مكة”، أنه بمجرد الحصول على موافقات الجهات المعنية، سيتم تعميد المقاول بتجهيز العلامات والإشارات لوضعها في أماكنها المدروسة في أقرب وقت.
واقترح عدد من دراجي مكة حلًا في ظل تأخر تنفيذ المسار لمدة عام، وذلك بعمل مسارات للدراجات الهوائية على طريق المشاة في المشاعر المقدسة، والاستفادة منه في أوقات ما بعد موسم الحج، بدلا من تركه طوال العام.
يشار إلى أن الطريق المقترح لتطبيق مسار الدراجات الهوائية هو الإسكان بالرصيفة، بطول 2 كيلومتر، بحيث يستوعب 4000 دراج.