إحداها لسعودي.. تسجيل 4 إصابات بـ”كورونا” في الكويت والبحرين لعائدين من إيران

أعلنت كلٌّ من وزارتي الصحة البحرينية والكويتية، اليوم (الإثنين)، عن تسجيل 4 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (COVID-19) لمواطنون قادمين من إيران.
وأكدت وزارة الصحة البحرينية إصابة مواطن بحريني قادم من إيران بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه عقب ظهور أعراض الفيروس عليه، تم نقله فورًا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض. وفق “أخبار 24”.
بدورها، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن 3 إصابات مؤكدة لاشخاص قادمين من مدينة مشهد في إيران، بعد ظهور نتائج الفحوصات.
وأبانت أن الحالة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لسعودي عمره 61 عامًا، أما الثالثة فلشخص غير محدد الجنسية (21 عامًا)، مؤكدةً أن جميع الحالات تحت الملاحظة الطبية المستمرة.
وأوضحت انه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.