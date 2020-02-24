نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إحداها لسعودي.. تسجيل 4 إصابات بـ”كورونا” في الكويت والبحرين لعائدين من إيران
24/02/2020   1:03 م

إحداها لسعودي.. تسجيل 4 إصابات بـ”كورونا” في الكويت والبحرين لعائدين من إيران

+ = -
716

أعلنت كلٌّ من وزارتي الصحة البحرينية والكويتية، اليوم ‏‏(الإثنين)، عن تسجيل 4 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا‎ (‎COVID-19) ‎لمواطنون قادمين من إيران.‏

وأكدت وزارة الصحة البحرينية إصابة مواطن بحريني قادم من ‏إيران بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه عقب ظهور أعراض ‏الفيروس عليه، تم نقله فورًا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم ‏خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض. وفق “أخبار 24”.

بدورها، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن 3 إصابات ‏مؤكدة لاشخاص قادمين من مدينة مشهد في إيران، بعد ظهور نتائج ‏الفحوصات.‏

وأبانت أن الحالة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لسعودي عمره 61 عامًا، أما الثالثة فلشخص غير محدد الجنسية (21 عامًا)، مؤكدةً أن جميع الحالات تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وأوضحت انه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات ‏الاحترازية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.‏‎

إحداها لسعودي.. تسجيل 4 إصابات بـ”كورونا” في الكويت والبحرين لعائدين من إيران

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089292.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.