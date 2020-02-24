سفارة المملكة في روما تحذر المواطنين من السفر إلى مناطق تفشي “كورونا” بشمال إيطاليا

أهابت السفارة السعودية لدى إيطاليا، بالمواطنين المقيمين والزائرين، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع وسائل السلامة، محذرة إياهم من السفر إلى المدن والبلدات والأقاليم الإيطالية، التي أُعلن تسجيل حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد فيها.
وقالت السفارة في بيان لها، إنها وحرصا على سلامة المواطن من الزوار والمقيمين في إيطاليا، وبناء على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس “كورونا” في الأقاليم الشمالية من إيطاليا، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس، فإنها تهيب بالمواطنين الكرام بعدم السفر إلى تلك البلدات.
ودعا البيان المواطنين المتواجدين في إيطاليا إلى ضرورة اتخاذ سبل الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة، والتواصل مع السفارة عبر هاتف طوارئ شؤون السعوديين بالرقم (٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦)، أو عبر الإيميل: itemb@mofa.gov.sa.
يشار إلى أن السلطات الإيطالية أعلنت عن تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي على إثره ثلاثة أشخاص، وتتركز الإصابات والوفيات في شمال البلاد. وفق “أخبار 24”.