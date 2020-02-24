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أخبار محلية > هيئة السياحة: دقيقتان فقط لإصدار التراخيص بدلًا من ‏‏150 يومًا
24/02/2020   1:02 م

هيئة السياحة: دقيقتان فقط لإصدار التراخيص بدلًا من ‏‏150 يومًا

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أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حزمة جديدة من ‏الخدمات الإلكترونية، تتيح للمستفيدين إصدار التراخيص لعدد ‏من الأنشطة السياحية خلال دقيقتين فقط، بدلًا من 150 يومًا، ودون الحاجة لأي معاملات ورقية.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين، زيارة البوابة ‏الإلكترونية لتراخيص الأنشطة السياحية، ‎المخصصة لإصدار ‏التراخيص لعدد من الأنشطة، تشمل مكاتب حجز ‏وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات ‏السفر والسياحة‎.‎

وأشارت إلى أن تيسير الإجراءات يأتي في إطار الجهود الحثيثة ‏لهيئة السياحة من أجل تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع ‏السياحي، وتلبيةً لتطلعات المستثمرين، ومواكبةً للإقبال المتزايد ‏على السياحة في المملكة، بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوار من ‏مختلف أنحاء العالم.‏ وفق “أخبار 24”.

هيئة السياحة: دقيقتان فقط لإصدار التراخيص بدلًا من ‏‏150 يومًا

أخبار محلية
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