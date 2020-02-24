هيئة السياحة: دقيقتان فقط لإصدار التراخيص بدلًا من ‏‏150 يومًا

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتيح للمستفيدين إصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية خلال دقيقتين فقط، بدلًا من 150 يومًا، ودون الحاجة لأي معاملات ورقية.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين، زيارة البوابة الإلكترونية لتراخيص الأنشطة السياحية، المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة، تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.
وأشارت إلى أن تيسير الإجراءات يأتي في إطار الجهود الحثيثة لهيئة السياحة من أجل تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبيةً لتطلعات المستثمرين، ومواكبةً للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة، بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.