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أخبار محلية > بالفيديو.. فتاة تروي معاناتها مع شقيقها الذي يرفض تزويجها وتهديده لها بالقـتل بحضور القاضي
24/02/2020   8:27 ص

بالفيديو.. فتاة تروي معاناتها مع شقيقها الذي يرفض تزويجها وتهديده لها بالقـتل بحضور القاضي

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روت فتاة قصة معاناتها مع ذويها وبالأخص شقيقها لرفضهم تزويجها بالشخص الذي ترغب به، ما دفعها لرفع دعوى عضل لتتلقى تهديداً بالقـتل من شقيقها في حضور القاضي.

وقالت الفتاة ريتاج في لقائها ببرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إنها تزوجت في سن 26 عاماً من رجل اختاره له أهلها لكن لم توفق في الحياة معه وتطلقت منه بعد إنجاب طفل، وبعد اقترابها من سن الأربعين أرادت أن تتزوج إلا أن شقيقها كان يرفض تزويجها بالشخص الذي ترغب به.

وأضافت ريتاج أن شقيقها الذي ستنتقل ولايتها إليه كان يريد منها أن تتزوج من شخص يختاره هو، وذات مرة تقدم لها شخص وقبلت به، لكن شقيقها اشترط عليها أن تحول له مبلغاً شهرياً من راتبه ليوافق على زواجها، مبينة أنها حاولت جاهدة حل الأمر مع أسرتها دون جدوى حتى اضطرت للجوء إلى المحكمة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن القاضي طلب حضور الرجل الذي ترغب في الزواج منه، وبعد حضوره وتأكده من أنه رجل كفء اشترط حضور والدي وشقيقي ليتم الزواج، وبعدما حضر شقيقها فوجئت به ينتظر انشغال القاضي ويشير إليها مهدداً إياها بالقـتل.

وأوضحت أنها أمام هذه الظروف وتهديد شقيقها لها قررت صرف النظر عن فكرة الزواج، مطالبة بالسماح للمرأة أن تزوج نفسها لأن قضية العضل حسب رأيها لا تحل مشكلة الفتيات.

 

بالفيديو.. فتاة تروي معاناتها مع شقيقها الذي يرفض تزويجها وتهديده لها بالقـتل بحضور القاضي

أخبار محلية
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