العثور على المريض الهارب من مستشفى الصحة النفسية بجدة

عثرت أسرة المريض عبدالمعطي العمري، الذي هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة يوم الخميس الماضي، على ابنهم في أحد المطاعم اليوم (الأحد) بمنطقة البلد بجدة، وهو بصحة جيدة.
وتلقت الأسرة اتصالاً هاتفياً من رجل تعرّف عليه أثناء تواجده في المطعم، وفقا لـ”سبق”، مستعينا بصورته التي انتشرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حيث حضرت أسرته وتسلّمته.
يُذكر أن مديرية الشؤون الصحية بجدة أعلنت أن المريض هرب من المستشفى أثناء إجراءات فتح ملف له، وقبل أن يُكشف عليه أو يُعرض على طبيب الطوارئ، مؤكدة أن الرجل لم يكن في حالة تهيّج.