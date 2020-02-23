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أخبار محلية > “الصحة”: لا خطورة في تسلم الطرود البريدية من الصين.. و”كورونا” لا ينتقل عبر البضائع
23/02/2020   9:54 م

“الصحة”: لا خطورة في تسلم الطرود البريدية من الصين.. و”كورونا” لا ينتقل عبر البضائع

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أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي خطورة في تسلم الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين أو غيرها من الدول المنتشر فيها فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إنه من المستبعد انتقال الفيروس عبر البضائع.

وأشارت الوزارة إلى أن “كورونا” الجديد شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، ويجب للوقاية منه الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أي أعراض تنفسية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن هذه الإجراءات كفيلة بالحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر، داعية للتواصل معها على الرقم 937 للإجابة عن أي استفسارات بشأنه.

“الصحة”: لا خطورة في تسلم الطرود البريدية من الصين.. و”كورونا” لا ينتقل عبر البضائع

أخبار محلية
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