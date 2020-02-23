دشن وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي، اليوم الأحد، عقد “إيجار” الموحد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح العقد إلزامياً اعتباراً من اليوم.
ويغطي عقد “إيجار” للقطاع التجاري العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، والمعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحلات، والمكاتب، وغيرها.
كما تم توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج “سكني” وبوابة “بلدي” باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.
وفق “أخبار 24”.