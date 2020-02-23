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أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام تعلن عن 23 برنامج ماجستير وبوابة القبول تُفتح الأربعاء المقبل
23/02/2020   5:57 م

جامعة الأمير سطام تعلن عن 23 برنامج ماجستير وبوابة القبول تُفتح الأربعاء المقبل

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا في 23 برنامجاً لمرحلة الماجستير، اعتباراً من يوم الأربعاء 2/ 7/ 1441هـ الموافق 26/2/ 2020م وينتهي بنهاية يوم الخميس 17/ 7/ 1441هـ الموافق 12/ 3/ 2020م، وذلك من خلال بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن سعيدان أن الجامعة تتيح التقديم على 23 برنامجاً لمرحلة الماجستير برسوم دراسية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية، وأكد أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وأفاد الدكتور السعيدان بأنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1442 هـ، من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا https://dps.psau.edu.sa/ar والاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا المخصص لذلك.

وأكدت عمادة الدراسات العليا، على الراغبين في التقديم بضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع العمادة من خلال البريد الإلكترونيdgsf@psau.edu.sa وعلى أرقام الاتصال -في وقت الدوام الرسمي- 0115884242 – 0115884283

جامعة الأمير سطام تعلن عن 23 برنامج ماجستير وبوابة القبول تُفتح الأربعاء المقبل

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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