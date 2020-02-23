الماضي يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٦/٢٩هـ سعادة مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي / سعود بن محمد النداح الذي قدم للسلام على سعادته بمناسبة تكليفة مديراً للمستشفى.
وقد رحب المحافظ بمدير المستشفى الجديد وهنأه بهذه الثقة وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، كما حثه على العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى وعلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمحتاجين في المحافظة، من جانبه قدَّم النداح شكره وتقديره لسعادة المحافظ على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات تصب في الارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة .
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