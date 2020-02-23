“الخدمة المدنية” تعتمد شمولية 11 وظيفة صحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة

اعتمد وزير الخدمة المدنية ما خلصت إليه اللجنة المكلفة، بدراسة شمول عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، فئات الصيدلة والأخصائيين والفنيين، بمكافأة مباشرة الأموال العامة.
وأوضح المستشار والمشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات بالوزارة إبراهيم الحميضي، أن هذه الوظائف هي: (صيدلي، مساعد صيدلي، فني صيدلي، فني أشعة، فني تمريض، مساعد صحي، أخصائي مختبر، فني مختبرات، فني علاج طبيعي، فني أسنان، فني تخدير)، والوظائف التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية.
ولاستفادة أصحاب هذه الوظائف من المكافأة، بين الحميضي أنه يلزم توفر الشروط والضوابط الواردة في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة.وفق “أخبار 24”.