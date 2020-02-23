نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الثقافة يعين “جهاد الخالدي” رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى
23/02/2020   5:51 م

وزير الثقافة يعين “جهاد الخالدي” رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى

+ = -
378

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قراراً بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي، رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى، في خطوة أولى لبدء أعمال الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير قطاع الموسيقى السعودي بمختلف اتجاهاته.

وتتمتع جهاد الخالدي بخبرات في المجال الموسيقي تمتد لأكثر من 33 سنة، حيث كانت تعمل عازفة كمان ضمن الأوركسترا المصرية لمدة 8 سنوات، كما حصلت على درجة البكالوريوس في عزف الكمان وفي نظرية الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى في القاهرة، إلى جانب خبرتها ومعرفتها الإدارية.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال هيئة الموسيقى إلى تنظيم قطاع الموسيقى في المملكة وتطويره ودعم وتشجيع الممارسين فيه، كما ستعمل مع الجهات المختصة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية واعتماد البرامج المهنية ذات العلاقة، وتشجيع الناشطين في المجال على إنتاج وتطوير المحتوى الموسيقي .وفق “أخبار 24”.

وتعد هيئة الموسيقى واحدة من 11 هيئة جديدة أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا لخدمة وتطوير القطاعات الثقافية الفرعية، التي اشتملت عليها وثيقة رؤيتها وتوجهاتها التي أعلنتها في شهر مارس 2019.

وزير الثقافة يعين “جهاد الخالدي” رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089169.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.