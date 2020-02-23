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أخبار محلية > بعد تفاعل واسع مع قصتهن.. “نوف وشقيقاتها” يفتتحن التوسعة الجديدة لمحلهن في الرياض
23/02/2020   5:51 م

بعد تفاعل واسع مع قصتهن.. “نوف وشقيقاتها” يفتتحن التوسعة الجديدة لمحلهن في الرياض

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افتتحت المواطنة نوف وشقيقاتها، أمس (السبت)، التوسعة الجديدة المجاورة لمحلهن، التي كنَّ يرغبن في استئجارها للتوسعة وتنشيط حركة البيع.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم لحظة افتتاح المواطنة نوف المحل بعد توسعته، فيما بادر عددٌ من الشركات والأفراد بدعمهن وتقديم المساعدة لهن، سواء بالبضائع أو بتجهيز المحل.

وكانت الشقيقات الثلاث قد بدأن المشروع قبل أكثر من تسعة أشهر ببيع الحلويات، ومن ثم توسعن وحولنَ المحل إلى تموينات، وكنَّ يرغبن في استئجار المحل المجاور لمحلهن الحالي للتوسعة وتنشيط حركة البيع، إلا أنهن وجدن صعوبة في ذلك.وفق “أخبار 24”.

وبادر فيصل العبدالكريم بالتواصل مع مالك العقار وتم استئجار الفتحة المجاورة لمحل الفتيات وتسديد إيجارها لمدة 6 أشهر مقبلة، كما تفاعل العديد من الجهات ورجال الأعمال مع قصتهن وعبروا عن رغبتهم في تقديم الدعم والمساندة اللازمين.

 

بعد تفاعل واسع مع قصتهن.. “نوف وشقيقاتها” يفتتحن التوسعة الجديدة لمحلهن في الرياض

أخبار محلية
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