بعد تفاعل واسع مع قصتهن.. “نوف وشقيقاتها” يفتتحن التوسعة الجديدة لمحلهن في الرياض

افتتحت المواطنة نوف وشقيقاتها، أمس (السبت)، التوسعة الجديدة المجاورة لمحلهن، التي كنَّ يرغبن في استئجارها للتوسعة وتنشيط حركة البيع.
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم لحظة افتتاح المواطنة نوف المحل بعد توسعته، فيما بادر عددٌ من الشركات والأفراد بدعمهن وتقديم المساعدة لهن، سواء بالبضائع أو بتجهيز المحل.
وكانت الشقيقات الثلاث قد بدأن المشروع قبل أكثر من تسعة أشهر ببيع الحلويات، ومن ثم توسعن وحولنَ المحل إلى تموينات، وكنَّ يرغبن في استئجار المحل المجاور لمحلهن الحالي للتوسعة وتنشيط حركة البيع، إلا أنهن وجدن صعوبة في ذلك.وفق “أخبار 24”.
وبادر فيصل العبدالكريم بالتواصل مع مالك العقار وتم استئجار الفتحة المجاورة لمحل الفتيات وتسديد إيجارها لمدة 6 أشهر مقبلة، كما تفاعل العديد من الجهات ورجال الأعمال مع قصتهن وعبروا عن رغبتهم في تقديم الدعم والمساندة اللازمين.
بعد اسبوعين من تقريري عن #مشروع_نوف_واخواتها زرتهم اليوم لحضور افتتاح التموينات بعد توسعتها وبحضور كل الافراد والشركات الذين ساهموا في دعم أم فهد واخواتها وأسرتهم .. علماً أن هذه التموينات تصرف على أنفس كثيرة نسأل الله أن يبارك لهم ويوفقهم. pic.twitter.com/zNslIYgAED
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) February 22, 2020