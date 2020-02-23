“البيئة”: استقرار حالة الجراد الصحراوي ومعالجة 2600 هكتار في المنطقة الشرقية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية، حيث تمكنت الفرق الميدانية من معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية.
وأشارت الوزارة إلى عدم وجود أسراب داخل المدن، سوى بقع متفرقة في بعض الأماكن، مبينة أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة.
وأبانت أن محافظتي الدمام وحفر الباطن خاليتان تماماً من الجراد، وتوجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى القرية العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما توجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهَد أسراب على الحدود السعودية العمانية.وفق”أخبار 24″.
وأضافت أن نتائج المكافحة مرضية، وتتابع الفرق الميدانية حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقةٍ ما يتم مكافحتها مباشرة، كما دعت إلى الإبلاغ عن حالات الجراد عبر التطبيق الإلكتروني “بلغ” أو عبر تطبيق “واتساب”.