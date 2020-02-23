بسبب قصور في الخدمات ونقص في الكوادر الطبية.. إعفاء مدير مستشفى في المدينة المنورة

أصدرت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة اليوم (الأحد) قراراً بإعفاء مدير مستشفى الملك فهد.
وأُعفي مدير المستشفى بحسب “عكاظ” بسبب ما شهده المستشفى مؤخراً من قصور في الخدمات ونقص في الكوادر الطبية.
وكلّفت إدارة الشؤون الصحية مدير الجودة بالمستشفى الدكتور حسين أشقر لتولي منصب المدير، كما كلّفت الدكتور غسان السيسي مساعداً له للخدمات العلاجية.
وكان المستشفى قد شهد مؤخراً احتراق المولدات الكهربائية، وانقطاعا للمياه لعدة ساعات، كما وثّقت مقاطع فيديو افتراش بعض المرضى ممرات قسم الطوارئ، وشكاوى من عدم وجود أطباء لمباشرة الحالات الطارئة.