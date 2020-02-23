“الزعيم” يحتل المرتبة الثامنة عالميًا

احتل الهلال المركز الثامن عالمياً حسبما أعلن موقع (Football World Rankings) في تصنيفه الشهري، إذ جاء في المركز الأول ليفربول الإنكليزي، فيما جاء برشلونة الإسباني ثانياً، وبعده ريفر بليت الأرجنتيني في المرتبة الثالثة، أما وصيف بطل كأس العالم للأندية فلامنغو البرازيلي فقد احتل المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس فالنسيا الإسباني، ثم مانشستر سيتي الإنكليزي في المركز السادس، يليه بوكا جونيورز الأرجنتيني في المركز السابع، ويأتي بعدهم بطل دوري أبطال آسيا 2019 وصاحب المركز الرابع في كأس العالم للأندية الهلال، الذي احتل المرتبة الثامنة في القائمة، وجاء بعده بالميراس البرازيلي تاسعاً، ثم يوفنتوس الإيطالي في المركز العاشر.
وصعد مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو إلى المركز الـ18 بين المدربين العالمين في التصنيف الشهري لمدربي العالم، وكان قد حصل على نفس هذا المركز عام 2017 عندما كان مدربا في الدوري الروماني بحسب موقع (Football World Rankings) العالمي، الذي يعنى بتصنيف الأندية العالمية والمدربين الأكثر إنجازاً في الدوريات العالمية. وفق “الرياض”.