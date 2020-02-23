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اخبار رياضية > رئيس التعاون: سأستقيل لو تم إثبات صحة ركلة جزاء الرائد
23/02/2020   1:38 م

رئيس التعاون: سأستقيل لو تم إثبات صحة ركلة جزاء الرائد

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قال محمد القاسم رئيس نادي التعاون، إن الفوز سلب منهم أمام الرائد في ديربي القصيم ( 1/1) ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري، مؤكدا أن تقنية الفيديو لم تكن موجودة في تلك المواجهة.

وقال محمد القاسم في تصريحات تلفزيونية: “كنا الأحق بالفوز أمام الرائد، ولكنه سلب منا، وتعادلنا بهدف لمثله، وهذه ليست أول مرة نخسر فيها نقاطا بسبب التحكيم وتقنية الفيديو، ولكن في ظل مشاركتنا بالبطولة الآسيوية والدوري فالنتيجة منطقية”.

وأضاف: “هل ما حصل اليوم مقصود؟ هل هناك “VAR” اليوم؟ أتحدى أن يجيب أحد، وما حصل غير طبيعي، فركلة الجزاء المحتسبة للرائد ليست صحيحة، ولنا ركلة جزاء لم تحتسب وغيرها”. وفق “كووورة”.

وواصل: “لجنة الحكام تخاف من الأندية المتصدرة، وحكم الفار “رائدي”، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولو حدث ذلك لناد آخر لشاهدنا الإعلام بشكل مختلف ولأخذ حقه كاملا”.

وأشار: “أريد تفسيرا لما حدث، ولو أثبت رئيس لجنة الحكام صحة ركلة الجزاء المحتسبة للرائد، أعدكم بأنني سأستقيل من منصبي كرئيس للتعاون”.

رئيس التعاون: سأستقيل لو تم إثبات صحة ركلة جزاء الرائد

اخبار رياضية
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