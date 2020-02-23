رازفان: سياسة «التدوير» مستمرة

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه سيستمر في عملية التدوير بين اللاعبين في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات أجبره على التدوير.
وتغلب الهلال على ضيفه الاتحاد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لحساب الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:” أبارك للجماهير الانتصار في هذه المباراة رغم أننا لم نظهر بمستوانا المعهود وهذا طبيعي بسبب توالي المباريات وضغطها”. وفق “الرياضية”.
وأضاف لوشيسكو:” جميع المباريات التي نخوضها تعتبر كلاسيكو ونريد حصد نقاطها لأن من يحصد أكبر عدد من النقاط سيتوج في النهاية بالدوري”.
وحول استمراره في التدوير بين اللاعبين في المباريات، أوضح لوشيسكو أن فريقه ينافس على جميع البطولات ولا يستطيع أن نشارك في كل المباريات بذات التشكيلة من اللاعبين، لذلك سنستمر فيها مستقبلاً.